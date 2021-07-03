«Путин раскалывает Украину, США и ЕС– и у него получается» – экс-представитель НАТО в РФ

Президент РФ Владимир Путин не ходит в лобовую атаку, он разрушает геополитических противников изнутри, внося раскол внутри местных политических элит.

Об этом интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«То, что Путин сконцентрировал все войска на границе с Украиной, я это говорил сразу и говорил всегда, – это не его стиль: в лобовую атаку Путин не ходит – это не он. Его тактика – внести раскол в вашу страну, расколоть на несколько государств, на несколько частей, чтобы у вас была здесь гражданская война.

То же самое и в Америке у него, такая же цель. Такая же цель у него в Европе. Самое неприятное – это то, что он выигрывает в этом, то, что у него это получается. У меня в стране огромный раскол, и демократическая партия, и президент Байден ему подыгрывают», – пожаловался Табах.