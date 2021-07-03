03.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

«Путин раскалывает Украину, США и ЕС– и у него получается» – экс-представитель НАТО в РФ

Новости УкраиныПрезидент РФ Владимир Путин не ходит в лобовую атаку, он разрушает геополитических противников изнутри,...

Президент РФ Владимир Путин не ходит в лобовую атаку, он разрушает геополитических противников изнутри, внося раскол внутри местных политических элит.

Об этом интервью украинскому изданию «Апостроф» заявил капитан 1 ранга США в отставке, экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости



«То, что Путин сконцентрировал все войска на границе с Украиной, я это говорил сразу и говорил всегда, – это не его стиль: в лобовую атаку Путин не ходит – это не он. Его тактика – внести раскол в вашу страну, расколоть на несколько государств, на несколько частей, чтобы у вас была здесь гражданская война.

То же самое и в Америке у него, такая же цель. Такая же цель у него в Европе. Самое неприятное – это то, что он выигрывает в этом, то, что у него это получается. У меня в стране огромный раскол, и демократическая партия, и президент Байден ему подыгрывают», –  пожаловался Табах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2021
    ПнВтСрЧтПтСбВс
    « Июнь  
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031 

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть