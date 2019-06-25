25.06.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Выборы, Политика, Россия, США, Украина
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«Путин расколол США, теперь взялся за Украину» – Табах

Президент РФ Владимир Путин попытается еще больше дестабилизировать ситуацию на Украине

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию «Апостроф» заявил экс-представитель НАТО в РФ Гарри Табах.

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По его словам, российская сторона якобы пыталась влиять на украинские выборы.

«Не потому, что Кремль хотел победы Порошенко или Зеленского. Нет, просто Путин хочет внести раздор, расколоть общество. В США это получилось, когда Трамп пришел к власти – он расколол наше общество на две полярные части. То же самое Путин пытается сделать у вас: он играется и там, и сям, чтобы Украина развалилась на несколько частей, и тут будет гражданская война до того, как это будет в России. Это поможет ему консолидировать Россию, удержаться при власти», – утверждает Табах.

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