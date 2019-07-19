Путин раскритиковал федералов за работу по ликвидации наводнения в Иркутской области

19.07.2019, Москва, Михаил Рябов

Президент Владимир Путин сегодня во время визита в Иркутскую область подверг критике работу по ликвидации последствий наводнения в Тулуне.

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», – сказал Путин на совещании с чиновниками после того, как пообщался с пострадавшими местными жителями и заслушал отчет вице-премьера Виталия Мутко.

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«Путин отреагировал на доклад вице-премьера Мутко о том, как обстоит ситуация с временным размещением жителей региона. Президент описал Мутко ситуацию в Иркутской области словами «ничего хорошего». Ликвидацию последствий паводка Путин в итоге назвал неудовлетворительной… Этот камень, скорее, в огород федеральных уполномоченных, которые целую комиссию создали. А реально работать приходится муниципалам и регионалам», – отмечает политолог Константин Калачев.

Его коллега политолог Илья Гращенков считает, что ситуация наверняка будет использоваться оппонентами губернатора Иркутской области – коммуниста Сергея Левченко. Накануне выборов они запустили кампанию «черного пиара» против руководителя региона.

«Условно, когда Путин говорит, что местные власти что-то недорабатывают, политические противники губернатора Сергей Левченко стараются подать это как простую формулу: стало быть – виноват только губернатор!

Хотя в реальности речь идёт о муниципальных чиновниках (а 90% из них – единоросы мечтающие о реванше над КПРФ), федеральных чиновниках (комиссию по ликвидации возглавляет Мутко, который и заведует федеральными деньгами).

Хотя лично губернатор делает все возможное и невозможное. Лично я очень пристально слежу за происходящим и могу констатировать, что деньги выдаются, а восстановительные работы ведутся. К тому же отправить детей в лагерь отдыха, в Самару или Крым, все это было личной инициативой Левченко. Но тот, кто пишет бумажки для президента, вряд ли упомянет об этом.

Отсюда напрашивается вывод – полнота власти должна быть у регионального руководства. Если бы у Иркутской области был свой бюджет (как раньше), то любой губернатор ликвидировал бы последствия оперативно и качественно, так как в противном случае на новый срок его бы не избрали. А вот как повёл бы себя в аналогичной ситуации любой молодой технократ – большой вопрос. Стал бы ждать команд из Москвы, просить о помощи федеральное правительство? В Сибири сложные регионы и от природных аномалий здесь никто не застрахован», – отмечает эксперт.

«Странно, что все время пока Путин, Шойгу, Зиничев и Левченко сообща работали в ситуационном штабе, все были довольны этой командной игрой. Но когда настала пора совещаний и отчетов, то настроения резко поменялись. Конечно, московских чиновников можно понять. Восстанавливать целый город заново – это миллиардные вложения, контролировать которые хотят люди из центра, не подпуская к ним регионалов. Да пусть так, лишь бы в итоге восстановили людям жильё и не превращали трагедию в старт избирательной кампании», – добавил Гращенков.