Путин раскусил «хитрый план» Порошенко

28.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Инцидент вблизи Керченского пролива, который произошел в минувшее воскресенье, и результатом которого стало введение военного положение в ряде областей Украины – это спланированная заранее провокация.

Об этом, выступая в рамках форума «ВТБ Капитал», заявил президент России Владимир Путин.

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По его словам, президент Украины Петр Порошенко пошел на это, понимая отсутствие перспектив для него на грядущих выборах.

«Это провокация, безусловно. Провокация, которая организована действующей властью. Думаю, что и президентом действующим в преддверии президентских выборов на Украине в марте следующего года. Рейтинг действующего президента, по-моему, находится где-то на пятой строчке, у него есть шансы не войти даже во второй тур и поэтому нужно что-то делать, чтобы ситуацию обострить и создать непреодолимые препятствия для его конкурентов, прежде всего, из оппозиции”, – сказал он.

Путин разьяснил, почему он пришел к такому выводу.

“Почему я так думаю и уверен даже, что это так. Смотрите, произошел инцидент в Черном море. Это же пограничный инцидент, не более того. А что было в 2014-м году, когда Крым решил присоединиться к России – это же совсем другая история, масштабная. Или тяжелые события гражданской войны на Украине, на юго-востоке – в Донбассе, в Луганской области, с применением со стороны правительственных войск тяжелой артиллерии, танков, даже авиации. Война, по сути, и никакого военного положения не вводилось. А сейчас небольшой инцидент в Черном море, и ввели военное положение в стране. Явные признаки заготовленной заранее провокации, чтобы воспользоваться этим как предлогом для того, чтобы ввести военное положение в стране”, – заявил Путин.

Российский лидер также отметил колоссальные проблемы в экономике Украины, обнищание населения и постоянное попрошайничество власти страны:

«Я уже ко многому привык, но сегодняшние киевские власти с успехом продают антироссийские настроения, у них другого ничего уже не осталось, нечего продавать… Там и с экономикой проблемы, и в социальной сфере беда, и с финансами с протянутой рукой все время стоят, клянчат деньги у Международного валютного фонда».

В перспективе же, отметил Путин, украинский народ сам даст оценку нынешней власти страны, которая является не более, чем пеной:

«Что касается долгосрочных перспектив – как бы там не было, кто бы сегодня у власти в Киеве не находился, русский и украинский народы всегда были и навсегда останутся братскими, очень близкими народами. Это пена политическая сойдет, схлынет и украинский народ когда-нибудь даст оценку сегодняшнему руководству. Так же, как грузинский народ дал оценку деятельности Саакашвили».