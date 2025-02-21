Путин распорядился обеспечить российским брендам преимущество при возвращении сбежавших западных конкурентов

Максим Столяров.  
21.02.2025 20:40
  (Мск) , Москва
Просмотров: 273
 
Бизнес, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Необходимо отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые захотят вернуться, таким образом, чтобы не потерять потенциал, «созданный нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции».

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии Форума будущих технологий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Необходимо отрегулировать возвращение на российский рынок компаний, которые захотят вернуться, таким образом, чтобы не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Я прошу правительство подумать над тем, как нам отрегулировать взаимодействие наших предприятий и предприятий наших конкурентов с тем, чтобы обеспечить национальным производителям определенные преимущества. Да, в рамках ВТО, но, тем не менее, нам же создали определенные трудности», – отметил он.

«И мы можем соответствующим образом отрегулировать возвращение на наш рынок тех, кто хочет вернуться, создавая и оставляя преимущество для собственных производителей. Надо сделать это тонко, аккуратно, но нужно сделать обязательно…

Надо самым внимательным образом к этому отнестись, чтобы не утратить тот потенциал, который создан нашими недоброжелателями, вводившими против нас санкции», – сказал Путин.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить