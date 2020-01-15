Путин распорядился жестко пресечь бардак с гражданством а-ля Украина

15.01.2020, Москва, Максим Карпенко

Российские чиновники больше не смогут иметь двойное гражданство и быть резидентами третьих стран, если хотят сохраниться во власти. Это позволит сохранить целостность государства.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному Собранию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предлагаю на конституционном уровне закрепить обязательные требования к лицам, которые занимают должности критически важные для обеспечения безопасности и суверенитета страны. А именно – главы субъектов федерации, члена Совета Федерации, депутата Государственной Думы, его заместителей, федеральные министры, руководители других федеральных органов, а также судьи не могут иметь иностранное гражданство, вид на жительство либо иной документ, который позволяет постоянно проживать на территории другого государства…

Еще более жесткие требования должны предъявляться к лицам, претендующим на должность президента Российской Федерации. Предлагаю здесь закрепить требование о постоянном проживании на территории России не менее 25 лет, а также отсутствие иностранного гражданства или вида на жительство в другом государстве. Причем, не только на момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее.

Знаю также, что в нашем обществе обсуждается конституционное положение о том, что одно и то же лицо не должно занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд. Не считаю, что этот вопрос принципиальный, но согласен с этим», – заявил Путин.

Президент также подчеркнул, что все эти изменения должны быть утверждены на всероссийском референдуме.

«Учитывая, что предложенные инновации касаются существенных изменений политической системы, деятельности исполнительной, законодательной, судебной власти, считаю необходимым провести голосование граждан страны по всему пакету предложенных поправок в Конституцию Российской Федерации. И только по его результатам принимать окончательные решения».

Проблема двойного (и даже более) гражданства у ТОП-чиновников особо ярко проявляется на Украине. Так, после победы Евромайдана в руководство украинскими госорганами буквально высадился «грузинский десант», состоящий из соратников беглого экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.

«Хлебные» должности получили также представители прибалтийских государств (экс-министр экономики, литовец Айварас Абромавичус), Польши, США (экс-глава Нацбанка Наталья Яресько, бывшая министр здравоохранения Ульяна Супрун) и так далее.

По мнению депутата Госдумы, главы ЛДПР Владимира Жириновского инициативы президента Путина позволяют избавиться от иностранного влияния на российскую политику.

«Мы отсекаем иностранное влияние на лиц, управляющих страной. Во главе государства должны быть патриоты, никакого иностранного гражданства у них не может быть», – написал Жириновский в своем блоге.