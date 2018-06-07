07.06.2018, Москва, Елена Острякова

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Путин рассказал, что ожидает YouTube в России

Российские власти не будут блокировать социальные сети «Инстаграм» и YouTube.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня в ходе «Прямой линии», отвечая на вопрос блогера.

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«Мы не собираемся ничего закрывать. Я прекрасно знаю ситуацию вокруг «Телеграмм». Я на своем месте волнуюсь за безопасность людей. Когда представители правоохранительных и специальных служб мне говорят, что после взрывов в петербургском метро они не могли отследить переписку террористов, потому что она зашифрована. Как я должен на это реагировать? Ведь вопросы безопасности – в первую очередь», – сказал Путин.

Вместе с тем он пообещал убедить силовиков отказаться от практики блокировок интернет-ресурсов.

«В то же время, я сам работал в спецслужбах и знаю: легче всего запретить. Труднее найти цивилизованные способы решения. Я буду побуждать всех своих коллег идти именно по пути использования спецслужбами и правоохранительными органами современных средств борьбы с правонарушениями и террористическими проявлениями, не ограничивая пространство свободы в Интернете», – сказал Путин.