Путин рассказал, как Россия обошла санкции Запада

Владимир Гладков.  
11.10.2023 18:31
  (Мск) , Москва
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Дзен, Запад, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация


Несмотря на западные санкции, Россия стремительно расширяет сотрудничество с самыми крупными, богатыми и перспективными частями мира.

Об этом в ходе встречи с премьер-министром Ирака Мухаммедом Ас-Судани заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на западные санкции, Россия стремительно расширяет сотрудничество с самыми крупными, богатыми и перспективными...

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«Российский топливный энергетический комплекс работает стабильно, производственные и финансовые показатели устойчивы. Увеличен танкерный флот, созданы новые механизмы платежей, страхования и перестрахования наших грузов.

В итоге удалось в короткие сроки переключить поставки нашей нефти на быстрорастущие и перспективные рынки в других регионах мира – юг, восток.

По оценкам мировых экспертов, уже сегодня вклад в мировую экономику пяти крупнейших азиатских экономик, – Китай, Индия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам, – превысил совокупную долю США и всех стран ЕС вместе взятых. И в ближайшее десятилетие отрыв будет только возрастать. В этом нет никаких сомнений», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что доля стран Азии в мировой экономике растёт, в то время как доля США – сокращается.

«Для расширения поставок в страны азиатского и тихоокеанского регионов, Африки, Латинской Америки, правительство подготовило план по развитию инфраструктуры экспорта российской нефти. Прошу коллег максимально ответственно отнестись к выполнению этого плана», – добавил российский президент.

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