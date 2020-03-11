11.03.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, США, Труба, Украина, Энергетика
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Путин рассказал, как США вновь обманули с Украиной

План американцев заключается в том, чтобы возложить на Москву расходы на содержание антироссийской Украины путем продолжения транзита газа через украинскую территорию. При этом, даже после того, как «Газпром» пошел на уступки Киеву и заключил транзитный договор, Вашингтон не отменил санкции против «Северного потока-2».

Об этом в интервью ТАСС рассказал президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«И против «Северного потока-1» они же боролись, теперь так же борются против «Северного потока-2». Вот смотрите, для чего они это делали и почему? Какое основание было — обеспечить транзит через территорию Украины. Тоже, правда, странновато, правда? То есть они Украину там обхаживают и взяли её под внешнее управление, но хотят, чтобы Украина существовала, в том числе и за наши деньги. Сами не хотят им деньги давать. За счёт транзитных денег, чтобы Украина хоть чего-то там получала от нас.

Ладно, мы согласны, потому что в целом, в связи с ростом потребления газа в Европе в целом и в Украине в частности, и мы будем заинтересованы, мы и дальше будем транзитировать. Поменьше объём, но мы будем это делать. Но главный побудительный мотив, предлог введения санкций против «Северного потока-2» заключался в том, что нужно обеспечить транзит через Украину.

Вот мы сейчас с Украиной подписали транзитный договор. Так, чего теперь нужно, санкции нужно снять тогда с «Северного потока». Нет оснований для введения. А если санкции останутся, остаётся только один побудительный мотив. Какой? Обеспечить конкурентные преимущества для своего LNG, для своего сжиженного газа», – сказал Путин.

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