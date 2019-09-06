Путин рассказал о черной неблагодарности Японии

06.09.2019, Москва, Максим Карпенко

Президент России Владимир Путин упрекнул премьер-министра Японии Синдзо Абэ в том, что его страна не выдает визы крымчанам.

В рамках Восточного экономического форума Путин напомнил, что Россия пошла навстречу японскому руководству и отменила визовый режим для посетителей Курильских островов из Японии, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Мы, исходя именно из гуманитарных соображений, идем не только навстречу этим людям, навстречу просьбам премьер-министра Японии, но делаем это в эксклюзивном порядке. Не все это знают и не все понимают тонкость этого эксклюзива. Она заключается в том, что мы не просто создаем возможность посещения этих островов японскими гражданами, но и делаем это в безвизовом порядке. Мы понимаем всю тонкость этой ситуации и просто идем навстречу…

Конечно, для нас очень странно, что Япония, например, не выдает виз не конкретному гражданину, но, скажем, всем крымчанам. Где Япония, а где Крым?», – подчеркнул Путин.