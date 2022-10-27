Путин рассказал о главной исторической задаче в связи с упадком Запада

27.10.2022  20:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Война, Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции


Исторический период безраздельного доминирования Запада заканчивается.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Исторический период безраздельного доминирования Запада заканчивается. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня,...

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«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди – самое опасное, непредсказуемое, но вместе с тем самое важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят. Такое положение чревато цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества, в том числе и самого Запада. Конструктивно разрешить это противоречие – вот главная историческая задача», – сказал Путин.

На уточняющий вопрос ведущего, Путин ответил, что сам он на сторон «низов».

«У меня же мама нянечкой работала в больнице, ночным сторожем. Я всегда очень тонко чувствовал и чувствую пульс того, чем живет рядовой человек. На мировом уровне за демократию с учетом интересов всех участников международного процесса, а не только интересов «золотого миллиарда», – сказал Путин.

В этой связи он считает необходимым изменить структуру ООН, чтобы она больше отражала интересы народов Африки, Азии и Латинской Америки

«Единство ситуации не строится по команде: делай, как я. Оно формируется с учетом мнения всех. С бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. Именно при таких условиях может существовать многополярный мир», – сказал Путин.

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