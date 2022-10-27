Путин рассказал о главной исторической задаче в связи с упадком Запада
Исторический период безраздельного доминирования Запада заканчивается.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы стоим на историческом рубеже. Впереди – самое опасное, непредсказуемое, но вместе с тем самое важное десятилетие со времен окончания Второй мировой войны. Запад не способен единолично управлять человечеством, но отчаянно пытается это делать. А большинство народов мира уже не хочет с этим мириться. В этом и есть главное противоречие новой эпохи. Говоря словами классика, ситуация в известной степени революционная: верхи не могут, а низы не хотят. Такое положение чревато цепью конфликтов, что представляет угрозу для человечества, в том числе и самого Запада. Конструктивно разрешить это противоречие – вот главная историческая задача», – сказал Путин.
На уточняющий вопрос ведущего, Путин ответил, что сам он на сторон «низов».
«У меня же мама нянечкой работала в больнице, ночным сторожем. Я всегда очень тонко чувствовал и чувствую пульс того, чем живет рядовой человек. На мировом уровне за демократию с учетом интересов всех участников международного процесса, а не только интересов «золотого миллиарда», – сказал Путин.
В этой связи он считает необходимым изменить структуру ООН, чтобы она больше отражала интересы народов Африки, Азии и Латинской Америки
«Единство ситуации не строится по команде: делай, как я. Оно формируется с учетом мнения всех. С бережным отношением к идентичности каждого общества и народа. Именно при таких условиях может существовать многополярный мир», – сказал Путин.
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