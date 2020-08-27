Путин рассказал о готовности России ко второй волне коронавируса

27.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Российское руководство своевременно и точечно сработало против вызовов, которые принесла стране пандемия, при этом преодолеть пик эпидемии удалось с относительно небольшим ударом по экономике.

Об этом телеканалу «Россия 1» заявил президент РФ Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Речь идёт о развитии эпидемиологической ситуации, специалисты предлагают эту терминологию [а не «вторая волна коронавируса» в европейских странах]. Понятно, почему, это лежит на поверхности – курортный сезон, большое количество людей, скопления людей.

Конечно, этот индивидуализм, нежелание считаться с подавляющим большинством членов общества приводят к тому, что мы наблюдаем в некоторых странах вспышку заболеваний, вновь возвращающуюся ситуацию…

По количеству заболевших людей (их достаточно много), но у нас один из самых низких в мире показателей по смертности. Это – ни что иное, как проявление готовности нашей системы здравоохранения, возможности мобилизации и своевременности принимаемых решений по купированию угроз», – заявил Путин.

«Уже ясно, что в восьми регионах РФ популяционный иммунитет превысил 25 процентов. В целом это говорит о том, что если мы мягко пойдём и не допустим вспышек заболеваний, что-то будет прирост, но в конце концов ситуация стабилизируется полностью», – рассказал президент.

Он добавил, что разработанная российскими специалистами вакцина формирует устойчивый иммунитет.

«Появляются антитела, как и у моей дочери, и она безвредна…Я с ней только что разговаривал по телефону, чувствует себя хорошо, слава Богу, всё нормально», – отметил Путин.

«Исследования будут продолжаться, но у нас всё происходит в рамках российского закона, который вполне соответствует международным практикам. У нас в сентябре появится ещё одна вакцина, если этот препарат, о котором мы говорим, был исследован и зарегистрирован институтом Гамалеи, то второй препарат будет готов, как мне докладывают, в сентябре, и над ним работает известный институт «Вектор», Новосибирск. Я уверен, что и специалисты «Вектора» сделают замечательный препарат, который поможет людям», – сказал лидер РФ.

Продолжая тему пандемии, он отметил, что вся мировая экономика с столкнулась с последствиями широчайшего масштаба.

«Если вспомнить кризис 2008-2009, то падение мирового ВВП составило 0,1%, в этот раз, по данным экспертов МВФ, мирового банка, других организаций, будет где-то около 5%, то есть, разница колоссальная.

Многие сравнивают с Великой депрессией 30-х годов или даже с послевоенными годами. У нас прогнозируется 8,5%, но наши специалисты считают, что будет меньше, в районе 5-6%. В США в первом полугодии 9, 5, в еврозоне минус 15%.

Некоторые эксперты говорят о том, что это результат разницы в структуре наших экономик – видимо, отчасти это так. Но в большей части – это, всё-таки, результат принимаемых правительством решений. Причём, точечных и своевременных», – подытожил Владимир Путин.