Путин рассказал о помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС
Россия имеет все необходимые возможности для решения экологических, сельскохозяйственных, социальных и прочих проблем
Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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У президента поинтересовались, какой помощи могут ожидать жители территорий, пострадавших в результате подрыва ГЭС.
«Там сейчас очень активно работают МЧС, военные, местные органы власти. Я недавно разговаривал с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Сальдо, он говорит: «Мы удивлены, мы никогда не видели такой слаженной работы». Дай Бог, чтобы так и было. Хотя проблемы, конечно, есть.
Минздрав подключился, и ФМБА. Мы должны самым серьёзным образом подойти к вопросу экологической и санитарной безопасности. Потому что под водой оказались скотомогильники, кладбища. Это серьёзная проблема, но она решаемая.
Я уже сообщил министру, он дал команду, чтобы подключить войска биологической защиты. Вместе проблемы решат», – сказал Путин.
Он отметил, что оценка ущерба уже ведётся, пострадавшие получат всю причитающуюся помощь и компенсации.
«Что касается людей, то всем будет оказана помощь в соответствии с российским законодательством и стандартами. Все эти условия хорошо известны, они прописаны в наших законах. Всё будет делаться так же, как и для всех других граждан РФ.
По каждому домовладению я уже дал министру задачу, чтобы они активно принимали участие в оценке ущерба движимому и недвижимому имуществу», – добавил президент.
Спасибо!
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