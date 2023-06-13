Путин рассказал о помощи пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС

Россия имеет все необходимые возможности для решения экологических, сельскохозяйственных, социальных и прочих проблем

Об этом в ходе встречи с военными корреспондентами заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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У президента поинтересовались, какой помощи могут ожидать жители территорий, пострадавших в результате подрыва ГЭС.

«Там сейчас очень активно работают МЧС, военные, местные органы власти. Я недавно разговаривал с временно исполняющим обязанности губернатора Херсонской области Сальдо, он говорит: «Мы удивлены, мы никогда не видели такой слаженной работы». Дай Бог, чтобы так и было. Хотя проблемы, конечно, есть.

Минздрав подключился, и ФМБА. Мы должны самым серьёзным образом подойти к вопросу экологической и санитарной безопасности. Потому что под водой оказались скотомогильники, кладбища. Это серьёзная проблема, но она решаемая.

Я уже сообщил министру, он дал команду, чтобы подключить войска биологической защиты. Вместе проблемы решат», – сказал Путин.