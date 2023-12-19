Путин рассказал, почему Россия долго соглашалась сохранить Донбасс за Украиной

Владимир Гладков.  
19.12.2023 17:11
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Долгое время Москва была готова поддерживать «территориальную целостность» Украины ради сохранения Киевом условий, не угрожающих жизни и правам проживающих на Юго-Востоке людей, но сам Киев и Вашингтон хотели войны.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Долгое время Москва была готова поддерживать «территориальную целостность» Украины ради сохранения Киевом условий, не...

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«[В 2014 году] нам ничего не оставалось, кроме как поддержать Крым. Иначе они бы устроили там резню. Но возникла проблема Донбасса.

Вы же знаете, мы спокойно старались договориться. В целом мы были готовы к тому, чтобы на определённых условиях, прописанных в Минских соглашениях, постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс.

На определённых условиях, чтобы не подвергать опасности людей, которые там проживают. Чтобы были гарантии их безопасности. В этом весь смысл Минских соглашений», – сказал Путин.

«И если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли бы на реализацию этих договорённостей, постепенно всё бы срослось. Но они на это не пошли, а развязали там войну. И постепенно мы были вынуждены втянуться, чтобы людей там всех не истребили.

А на Западе, из-за океана, спокойно за этим наблюдали. В этом смысле они нас переиграли – использование агрессивной позиции вынуждало нас на какие-то ответные действия. А потом просто отказались от всяких Минских соглашений, публично об этом сказали, что это была просто завеса, чтобы строить современные ВСУ», – добавил президент.

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