Путин рассказал, почему Россия долго соглашалась сохранить Донбасс за Украиной

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Долгое время Москва была готова поддерживать «территориальную целостность» Украины ради сохранения Киевом условий, не угрожающих жизни и правам проживающих на Юго-Востоке людей, но сам Киев и Вашингтон хотели войны.

Об этом на заседании коллегии Минобороны заявил президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«[В 2014 году] нам ничего не оставалось, кроме как поддержать Крым. Иначе они бы устроили там резню. Но возникла проблема Донбасса. Вы же знаете, мы спокойно старались договориться. В целом мы были готовы к тому, чтобы на определённых условиях, прописанных в Минских соглашениях, постепенно восстановить территориальную целостность Украины, включая Донбасс. На определённых условиях, чтобы не подвергать опасности людей, которые там проживают. Чтобы были гарантии их безопасности. В этом весь смысл Минских соглашений», – сказал Путин.

«И если бы украинские власти и их хозяева на Западе пошли бы на реализацию этих договорённостей, постепенно всё бы срослось. Но они на это не пошли, а развязали там войну. И постепенно мы были вынуждены втянуться, чтобы людей там всех не истребили. А на Западе, из-за океана, спокойно за этим наблюдали. В этом смысле они нас переиграли – использование агрессивной позиции вынуждало нас на какие-то ответные действия. А потом просто отказались от всяких Минских соглашений, публично об этом сказали, что это была просто завеса, чтобы строить современные ВСУ», – добавил президент.