«Путин растерял свою магию в глазах не-Запада» – Климкин

Новости Украины

Запад на G-20 будет пытаться договориться с Китаем и Индией о смещении руководства в РФ, используя для этого самое подходящее время, когда авторитет президента Владимира Путина якобы просел в «незападных» странах.

Об этом в эфире видеоблога объявленного в розыск Следкомом РФ за призывы убивать российских журналистов киевского политолога Юрия Романенко заявил экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«В Европе сегодня очень боятся неконтролируемой перезагрузки России. Как только начинаешь говорить, там начинают хвататься за голову, реально – за сердце. Поэтому я думаю, что и при подготовке к встрече G-20, и к встрече и с Байденом (Президент США Джо Байден – ред.), и с Моди (примьер-министр Индии Нарендра Моди – ред.), и Макрон (президент Франции Эмманюэль Макрон – ред.) там хочет принять непосредственное участие, – всё, что будет происходить, на самом деле – о том, смогут ли Запад и неЗапад отработать, если не совместную стратегию, то хотя бы совместный подход», – рассуждал Климкин.

«Если ответ – да, то это будет какой-то вариант контролируемой перезагрузки российского лидерства. Не обязательно России, но, тем не менее, российского руководства в лице самого Путина, поскольку он свою харизму, свою магию, как хотите называйте, для многих утратил. И для многих – в Азии, это мы знаем по моим источникам», – трепался Климкин.