Путин разгромил украинскую «партию войны»

02.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Владимир Путин заявил, что у Эммануэля Макрона и Ангелы Меркель была «спокойная реакция» после изложения позиции России относительно украинской провокации возле Керченского пролива.

Об этом российский лидер рассказал на пресс-конференции на саммите «Большой двадцатки», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Реакция спокойная», – сказал Путин.

«Мы изложили хронологию развития ситуации. Против этого трудно что-то возразить. Ну, какие могут быть возражения, если в судовом журнале прямо записано, что этим кораблям ставится задача скрытно проникнуть в наши территориальные воды и скрытно пройти Керченский пролив. Что это такое? Это спланированная провокация. Так и есть… Есть показания самих моряков. Что здесь скажешь?» – добавил он.

«Меня другое беспокоит. Три года масштабных событий никто не вводил военное положение. А теперь, в преддверии выборов, надо обязательно это сделать! Для чего? Естественно, чтобы ограничить гражданские права и свободы. Ограничить политическую деятельность в стране.

Но что еще хуже. Ведь ввели это военное положение в 10 областях – как раз тех, где действующий президент не пользуется особой поддержкой. Не находит его политика там единодушного одобрения.

Это значит, что действующее руководство Украины разделило страну на благонадеждную и не очень. Более грубой ошибки даже представить не могу.

Сейчас говорят о моряках, задержанных за нарушение нашей границы. Но никто не вспоминает о жертвах, связанных с событиями в Доме профсоюзов в Одессе. Никто не вспоминает! Ссылаются на расследования украинских официальных властей. А расследования нет! И тишина.

Но, что меня особенно огорчает, что анализ последних событий – то, что связано с инцидентом в Черном море, то, что мы видим на Донбассе, – говорит о том, что действующее руководство Украины не заинтересовано в урегулировании ситуации вообще, а, тем более, мирными средствами. Это «партия войны». И пока они у власти, все трагедии подобного рода, война, будут продолжаться.

Потому что в условиях каких-то боевых действий, провокаций, которые мы имеем в Черном море, олигархической власти всегда легче продолжать политику, направленную на ограбление собственного народа и государства.

Это тот случай, когда и у нас, и на Украине описывается несколькими словами – кому война, а кому мать родная.

Вот это первая причина. И вторая – всегда войной легче прикрыть свои провалы в экономической и социальной политике. Виноваты не они. Виноват – внешний агрессор. И в обнищании народа. И в том, что концы с концами не сходятся в госбюджете – нужно все время стоять с протянутой рукой и просить деньги у МВФ и других спонсоров, перекладывая нагрузку на будущие поколения», – заявил Путин.