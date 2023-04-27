Путин разрешил делать исключения из санкций для украинских фирм

Михаил Рябов .  
27.04.2023 21:22
  (Мск) , Москва
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Бизнес, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Торговля, Украина, Экономика


Владимир Путин подписал изменения к своему указу, позволяющие правительству Михаила Мишустина делать временные исключения в применении ответных санкций против украинских компаний и граждан.

Сейчас в российский список контрсанкций включено более 900 частных лиц с Украины и более 80 украинских фирм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Владимир Путин подписал изменения к своему указу, позволяющие правительству Михаила Мишустина делать временные исключения...

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«Это вовсе не значит, что такая мера создает поблажки представителям государства, которое Запад использует в целях нанесения ущерба России.

Это может оказаться стимулом для представителей крупного украинского бизнеса, которому в нынешних условиях выживать не то что сложно, а невозможно – даст ему возможность сбежать из-под диктатуры Киева и попытаться наладить отношения с Россией в частном порядке.

Конечно, как и всё в этом мире, может быть использовано и в «плюс», и в «минус». Будем надеяться, что использование этой меры пойдет на пользу России. А не на спасение крупного украинского капитала, у которого «нет родины», и который продолжит спонсирование нацистского режима и продолжение могилизации остатков населения, – комментирует «ПолитНавигатору» экономист Александр Дудчак.

Знакомый с ситуацией источник предположил, что в качестве посредника с украинским бизнесом может выступить ныне находящийся в Москве Виктор Медведчук.

«Главное, чтобы это не превратилось в торговлю индульгенциями», – сказал собеседник.

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