Путин разрешил делать исключения из санкций для украинских фирм

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Владимир Путин подписал изменения к своему указу, позволяющие правительству Михаила Мишустина делать временные исключения в применении ответных санкций против украинских компаний и граждан.

Сейчас в российский список контрсанкций включено более 900 частных лиц с Украины и более 80 украинских фирм, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Это вовсе не значит, что такая мера создает поблажки представителям государства, которое Запад использует в целях нанесения ущерба России. Это может оказаться стимулом для представителей крупного украинского бизнеса, которому в нынешних условиях выживать не то что сложно, а невозможно – даст ему возможность сбежать из-под диктатуры Киева и попытаться наладить отношения с Россией в частном порядке. Конечно, как и всё в этом мире, может быть использовано и в «плюс», и в «минус». Будем надеяться, что использование этой меры пойдет на пользу России. А не на спасение крупного украинского капитала, у которого «нет родины», и который продолжит спонсирование нацистского режима и продолжение могилизации остатков населения, – комментирует «ПолитНавигатору» экономист Александр Дудчак.

Знакомый с ситуацией источник предположил, что в качестве посредника с украинским бизнесом может выступить ныне находящийся в Москве Виктор Медведчук.

«Главное, чтобы это не превратилось в торговлю индульгенциями», – сказал собеседник.