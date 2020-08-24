Путин развернул «утечку мозгов» периода 90-х в сторону России

24.08.2020, Москва, Владимир Гладков

Развернув в рамках восстановления позиций Русского мира кампанию по паспортизации соотечественников, российское руководство, по сути, совершило научную интеграцию с Западом, связав с Родиной ученых, вынужденных покинуть свою страну в 90-х.

Об этом в ходе форума «Территории смыслов» заявил президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Это процесс динамический. Когда здесь стало всё плохо, всё провалилось, люди, сносно владеющие английским, поехали туда. Никого не хочу осуждать, но в основном это были люди более слабые, потому что здесь нужно было бороться, что-то менять, меняться, а они уехали в чужую жизнь и стали жить, получая большую зарплату за то, что они делали здесь, их не надо осуждать.

При этом этот выезд тогда сыграл очень позитивную роль, во-первых, глубоко интегрировавшись с миром, наши русскоязычные люди стали жить там. Поскольку мы люди творческие, у нас были научные школы, мы насадили своё понимание, научное видение – туда. Это очень важно.

А теперь правильная политика государства, которую президент проводит – эти люди, уехавшие, рассматриваются как наши граждане, если у них есть паспорта, как Русский мир. И в этом смысле они часть нашего социума и они нам очень удобны, полезны, и у нас, тем самым, происходит резкая интеграция туда и их – сюда. Это та самая мягкая сила», – рассказал Ковальчук.

«Мы заплатили 2 миллиарда евро в европейский мегапроект, мы являемся обладателями 30 процентов акций крупнейшей установки в Германии – лазера на свободных электронах в Гамбурге, являемся владельцами Европейского центра синхротронных исследований в Гренобле и так далее. 2 миллиарда мы заплатили, мы – крупнейшие финансовые инвесторы этих проектов и интеллектуальные доноры.

Что такое токамак, который строится сегодня на Юге Франции – это то, что было сделано много лет назад в Курчатовском институте, русское слово – тороидальная камера с магнитными катушками для удержания плазмы, искусственное солнце, мы это родили – весь мир, сложив 20 миллиардов, это строит», – добавил учёный.

«То есть, мы – неотъемлемая часть мирового ландшафта. И сегодня это динамически просто: часть людей ездит туда-сюда, уже никто не выезжает», – подчеркнул Михаил Ковальчук.