Путин реализовал малую стратегическую цель

Вадим Москаленко.  
25.06.2025 08:23
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, Россия, Украина


Наглость команды Владимира Зеленского в отношении стран Запада, наконец, возымела полноценный эффект сильнодействующего препарата, когда после воздействия и привыкания, начинается аллергическая реакция.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наглость команды Владимира Зеленского в отношении стран Запада, наконец, возымела полноценный эффект сильнодействующего препарата,...

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«Путин реализовал малую стратегическую цель. Во-первых, он разорвал дипломатическую изоляцию. Во-вторых, Трамп благополучно решает вопрос деконсолидации Североатлантического альянса и коллективного Запада. И в-третьих, экономически пока, глядя на то, как прыгнули цены на нефть (не так, как пессимисты говорили, но мы уже ощутили на бензоколонках, это факт), и такая цена на нефть позволяет Путину с оптимизмом смотреть в будущее.

Да, там есть проблемы у российской экономики, об этом и на Петербургском экономическом форуме говорил глава российского Сбера, но там всё-таки экономическая и финансовая ситуация несколько лучше, чем у нас. А мы остаёмся в ситуации, когда мы вынуждены вести войну, но уже не получая той помощи и поддержки со стороны партнёров, которая была в 22-24 годах», – сказал Золотарёв.

В связи с этим он со скепсисом прокомментировал заявления Зеленского, где он говорит о себе как о неидеальном, но очень опытном политике.

«Если Владимир Александрович благополучную мировую конъюнктуру приписывает своим гениальным способностям, пусть историки потом разберут. Но надо понимать, что его хуцпа-дипломатия, наглая дипломатия, она как любой сильнодействующий препарат (что-что, а монетизировать эмоции они научились великолепно) – сначала эффективно, потом привыкают, а потом уже начинается аллергия. Зачем едет Владимир Александрович? Закрутите гайки-санкции и дайте ещё денег. Скорее всего мы получим не деньги, а, в лучшем случае, звон монет», – добавил эксперт.

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