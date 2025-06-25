Наглость команды Владимира Зеленского в отношении стран Запада, наконец, возымела полноценный эффект сильнодействующего препарата, когда после воздействия и привыкания, начинается аллергическая реакция.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин реализовал малую стратегическую цель. Во-первых, он разорвал дипломатическую изоляцию. Во-вторых, Трамп благополучно решает вопрос деконсолидации Североатлантического альянса и коллективного Запада. И в-третьих, экономически пока, глядя на то, как прыгнули цены на нефть (не так, как пессимисты говорили, но мы уже ощутили на бензоколонках, это факт), и такая цена на нефть позволяет Путину с оптимизмом смотреть в будущее.

Да, там есть проблемы у российской экономики, об этом и на Петербургском экономическом форуме говорил глава российского Сбера, но там всё-таки экономическая и финансовая ситуация несколько лучше, чем у нас. А мы остаёмся в ситуации, когда мы вынуждены вести войну, но уже не получая той помощи и поддержки со стороны партнёров, которая была в 22-24 годах», – сказал Золотарёв.