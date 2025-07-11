Путин решил добиться победы не только на Украине, но и на Балканах – «президентка» косовских сепаратистов

Россия начала пропагандистскую кампанию на Балканах параллельно СВО.

Об этом «президентка» непризнанного Косово Вьоса Османи заявила в американском Институте Хадсона, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В тот момент, когда началось российское вторжение на Украину в 2022 году, Россия немедленно утроила сумму, котрую они тратят на кампании по дезинформации только за Западных Балканах. Таким образом, режим Путина постоянно стремился добиться побочного эффекта от Украины. Очевидно, они часто пытались использовать Сербию в качестве посреднического государства, с помощью которого они могут дестабилизировать ситуацию в регионе.

Они заинтересованы в дестабилизации Европы. Они верят, что чем больше конфликтов – тем эффективней их атаки на системы ценностей, которые представляют НАТО и ЕС. Они хотят свести на нет все, чего достигли американцы в нашем регионе», – вещала албанка.