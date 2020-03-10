Путин резко отчитал Зеленского

10.03.2020, Москва, Михаил Рябов

Владимир Путин подверг резкой критике недавние высказывания украинского президента Владимира Зеленского, который на мероприятиях в Польше по случаю 75-летия освобождения узников концлагеря Освенцим приравнял СССР к фашистской Германии.

«Мы же понимаем, что это чушь. Мы понимаем, что всё это — конъюнктура сегодняшнего дня. А миллионы украинцев, которые воевали с Гитлером, воевали с нацизмом? Это плевок для них в лицо. Я Вас уверяю. Боятся просто рот раскрыть там, потому что сразу преследование начнётся. Я знаю, что там происходит, в сердцах у людей, которые воевали с нацизмом с оружием в руках. Для них это — плевок. Ну, нынешнему президенту Украины хочется быть таким благообразным для действующего сегодня руководства Польши, которое совершает, на мой взгляд, очень большую ошибку», – сказал Путин в интервью ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Чушь это собачья просто. Надо посмотреть хронологию развития событий начиная с 1919–18 годов, как это всё происходило. Кто и какие подписывал документы с Гитлером. Кстати говоря, Сталин, как бы к нему ни относиться, он тиран там и так далее, но он не запятнал себя прямыми контактами с Гитлером, и нет ни одной подписи Сталин — Гитлер. А вот Гитлер и премьер-министр Великобритании, Гитлер и премьер-министр Франции — есть. Гитлер и руководитель Польши — есть.

И они с ним работали, с Гитлером, неоднократно встречались, сдали Чехословакию. Польша вместе с Гитлером поделила эту Чехословакию, и по сути, договорились с ними о вводе войск в Чехословакию. Единственное, что немцы им сказали, Гитлер сказал: «Только не в один день с нами, не будем друг другу мешать, мы не претендуем на то, на что вы претендуете — на Тешинскую область». Это прямой сговор», – добавил российский лидер.