Путин: России нужны люди, проверенные огнём

Максим Карпенко.  
13.06.2023 15:36
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Украина


Командирами в российской армии должны становиться «люди, проверенные огнём». Об этом заявил президент Владимир Путин, накануне вместе с министром обороны Сергеем Шойгу посетивший раненых участников СВО в военном госпитале имени Вишневского.

«Министр [обороны] нас слушает, это его тоже позиция, – из таких, как вы, должен комплектоваться и будущий командный состав Вооружённых Сил, из тех людей, которые почувствовали на себе, что это такое, боевые действия, не дрогнули, наоборот, до конца исполняли свой долг. И конечно, такие, проверенные огнём и боевыми действиями, люди нужны Вооружённым Силам», – сказал Путин после вручения наград бойцам.

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Командирами в российской армии должны становиться «люди, проверенные огнём». Об этом заявил президент Владимир...


Кстати, наблюдатели считают присутствие министра Шойгу на встрече президента с военнослужащими важным политическим сигналом.

«Владимир Владимирович просто так ничего не делает. На фоне информационного шума вокруг вокруг Минобороны Верховный Главнокомандующий продемонстрировал своё доверие министру обороны Шойгу. Предположу, что это было сделано, чтобы снять лишнее напряжение с главы оборонного ведомства и показать, что его позиции прочны. Победим, потом будем разбираться в ошибках и недоработках. А сегодня важно сплочение», – сказал «ПолитНавигатору» эксперт в области безопасности Денис Гоманов.

По мнению депутата Госдумы Олега Матвейчева, «утки» о конфликте в верхних эшелонах власти России и грядущей замене военного руководства запускают вражеские источники.

«В каждом учебнике по спецпропаганде во время войны обозначены три цели:

-подрыв доверия к политическому руководству;

-подрыв доверия к военному руководству ;

-паника среди населения.

Все, кто несознательно или сознательно занимаются этим вещами, – работают на врага. Но, как видим, неуспешно. А президент показывает всем, с кем он».

Военный аналитик Института стран СНГ, капитан I ранга Сергей Горбачев призывает поменьше читать прогнозов «диванных экспертов».

«У нас часто океанские волны бушуют на страницах Интернета. Оперируют непроверенными данными, домыслами и слухами. Иной раз и авторитетные военные эксперты, и диванные эксперты на себя берут миссию давать оценки взаимоотношениям на столь высоком уровне.

Должность министра обороны является одной из ключевых в нашей стране. Если бы были какие-то проблемы, связанные с отношениями на столь высоком уровне между Верховным Главнокомандующим и руководителем силового ведомства, они бы уже давно разрешились, и СМИ об этом узнали в самую последнюю очередь», – полагает офицер.

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