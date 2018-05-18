18.05.2018, Москва, Елена Острякова
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Мнение, Общество, Политика, Россия, Украина, Экономика, Энергетика

Путин: Россия будет бороться за «Северный поток-2»


Россия считает проект строительства газопровода «Северный поток-2» выгодным для себя и будет отстаивать свою позицию, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сегодня в Сочи после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил президент РФ Владимир Путин.

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«Началось строительство газоперекачивающей станции на территории Германии в пункте приема газа из «Северного потока-2». Мы со своей стороны тоже что-то делаем. Мы считаем его выгодным и будем за него бороться», – сказал Путин.

Он подчеркнул, что российская сторона расценивает «Северный поток-2» как «исключительно экономический» проект.

«Им всегда занимались хозяйствующие субъекты, он выведен за рамки политического процесса. Мы обсуждали «Северный поток-2» в контексте других проектов в сфере энергетики. У нас многоплановое сотрудничество, оно продолжается многие десятилетия весьма успешно», – сказал Путин.

По его мнению, новый газопровод может быть использован для поставок не только непосредственно в Германию, но и в другие страны Европы с учетом падающей добычи в Великобритании и Норвегии и растущего спроса.

«Позиция США по этому проекту давно известна. Это редкий случай преемственности в деятельности сегодняшней администрации позиции. Дональд не только президент США, но и крепкий хороший предприниматель, который продвигает продажи на европейском рынке сжиженного американского газа. Но он на 25-30% дороже нашего трубного», – сказал Путин.

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