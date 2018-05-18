18.05.2018, Москва, Елена Острякова

426 просмотров

Путин: Россия готова сохранить газовый транзит через Украину

Транзит газа через Украину не будет остановлен после запуска газопровода «Северный поток-2», если он окажется экономически целесообразным. Об этом сегодня в Сочи после переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

«После запуска «Северного потока-2» не предполагается приостановка транзита российского газа через Украину. Госпожа канцлер задавалась этим вопросом. Хочу подчеркнуть: поставки будут продолжены, если они окажутся политически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», – сказал Путин.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

По его словам, те кто противодействует запуску «Северного потока-2», хотят оказать поддержку Украине.

«Украина развивать отношения с Россией не очень хочет, а деньги с нас за транзит получает с удовольствием. Это 2-3 млрд долларов в год. Значит, хотят, чтобы мы немножко подпитывали Украину нашими денежками. Мы, собственно, не против. Мы готовы сохранить этот транзит при экономической целесообразности. Она может быть достигнута в ходе переговоров. Мы готовы к этим переговорам с украинской стороной», – сказал Путин.