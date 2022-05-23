Путин: Россия и Белоруссия успешно справляются с санкциями Запада

23.05.2022  15:34 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Экономика


Россия и Белоруссия нарастили свой товарооборот до рекордного уровня в условиях западных санкций.

Об этом сегодня на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Сочи заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия и Белоруссия нарастили свой товарооборот до рекордного уровня в условиях западных санкций. Об...

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«Российская экономика весьма достойно выдерживает санкционный удар. Об этом говорят все основные макроэкономические показатели. Да, конечно, все непросто и требует от экономического блока правительства особого внимания. Но в целом их усилия дают положительный эффект. Это отражается и уровне товарооборота между нашими странами. В прошлом году был достигнут рекордный уровень – почти 38,5 млрд долларов.

Кстати, переход торговли на национальные валюты дает о себе знать. Вы неоднократно в прежние времена об этом тоже говорили, что нужно это делать. Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали. Не в ущерб нашим партнерам, выполняя все свои обязательства, мы по некоторым товарным группам переходим на национальную валюту, на рубли, и это способствует укреплению рубля», – сказал Путин.

Он отметил, что для России и Белоруссии нет ничего нового в торговле в национальной валюте.

«Ключевым вопросом является не энергетика, а промышленная кооперация. Вы неоднократно ставили вопрос о том, чтобы нам здесь сделать дополнительные шаги вперед…

У нас очень много направлений совместной работы, есть о чем поговорить. Я уже не говорю о дальнейших процессах, связанных со строительством Союзного государства. Здесь мы, как и договаривались, делаем все спокойно, без всякой спешки. Каждый шаг выверяем с тем, чтобы каждый этот шаг укреплял нас изнутри, извне, укреплял наши политические системы. Создавал бы условия для их развития, фундаментальную базу», – сказал Путин.

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