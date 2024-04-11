Путин: Россия могла бы разбомбить украинские электростанции зимой, но пожалела

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Россия из соображений гуманности начала наносить удары возмездия по Украине только сейчас, а не в период зимних холодов, заявил президент Владимир Путин на встрече со своим белорусским коллегой сегодня в Москве.

«В энергетике, к сожалению, в последнее время мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам и вынуждены были отвечать. Я хочу подчеркнуть: мы, даже исходя из гуманитарных соображений, зимой не наносили никаких ударов. Имею в виду, что они хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», – сказал глава государства.

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Путин отметил, что лишение Украины энергетики – составная часть одной из целей СВО – демилитаризации, поскольку без света не смогут работать производства в интересах украинского ВПК. Украинцы могли бы учесть требования России по сокращению ВСУ до устраивающих Москву параметров, но проект соглашения с переговоров в Стамбуле «был выброшен на помойку», посетовал президент.

«Мы таким образом влияем на ОПК – на оборонно-промышленный комплекс Украины, причём напрямую. Но, если мы всё-таки перейдём… к каким-то разговорам о разрешении всех вопросов другими способами, конечно, как я уже много раз говорил на этот счёт, мы к этому готовы», – вновь предложил Путин украинцам согласиться с требованиями Москвы и закрепить это документально.

«Серьёзные были подвижки: и россияне «подвинулись», и украинцы. Но потом, ясно, приехали, одёрнули: давай, воюй до последнего украинца», – поддержал Лукашенко.