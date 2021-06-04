Путин: Россия может «аккуратненько» отказаться от доллара

04.06.2021, Москва, Елена Острякова

США сами подталкивают другие страны к отказу от расчетов в долларах.

Об этом выступая сегодня на Петербургском экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, предает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, ленту Parler и Яндекс.Новости

«Важна стабильность, предсказуемость и надежность. Валюта не важна. Но если эмитент, США, не ценит свою национальную валюту как международную резервную и использует ее как элемент конкурентной борьбы, это наносит ущерб валюте. Расчеты в долларах в мире сокращаются», – сказал Путин.

По его словам, велика вероятность того, что расчеты за газ будут вестись в национальных валютах, если же такая ситуация сложится и на рынке нефти, это будет катастрофично для доллара.

«Наши операторы пока предпочитают операции в долларах. Хотя к доллару больше привязана нефть, потому что нефть биржевой товар. Газ не биржевой товар. Мы готовы рассматривать возможности расчёта и в национальных валютах, со многими странами делаем это, с нашими партнерами. Готовы говорить о расчётах в евро. Евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу. Это можно и нужно делать. Но если нефтяники уйдут от расчётов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте. Очень серьезным. Мы не хотим использовать эти инструменты в какой-то политической возне и не собираемся этого делать. Но логика развития мировой экономической системы говорит о том, что нужна множественность резервных валют в целях безопасности. Мы над этим думаем аккуратненько», – отметил Путин.

Напомним, Правительство РФ приняло решение полностью отказаться от инвестиций средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в долларовые активы.