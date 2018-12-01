Путин: Россия облегчит получение гражданства для украинцев

02.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Россия не будет ужесточать режим въезда для граждан Украины в ответ на соответствующие меры Киева после введения военного положения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки».

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«Никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы наоборот пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», – сказал Путин