02.12.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Политика, Россия, Украина, Эмиграция
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Путин: Россия облегчит получение гражданства для украинцев

Россия не будет ужесточать режим въезда для граждан Украины в ответ на соответствующие меры Киева после введения военного положения, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки».

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«Никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Более того, мы наоборот пойдем по пути либерализации пребывания граждан Украины на нашей территории и либерализации получения российского гражданства, если кто-то из них этого хочет», – сказал Путин

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