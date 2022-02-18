Путин: Россия отвергнет любое предложение США без ключевых гарантий безопасности

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США и НАТО пока неадекватно воспринимают ключевые предложения России по безопасности: недопущение дальнейшего продвижения НАТО, отказ от размещения ударных вооружений вблизи границ России и возврат военного потенциала НАТО к состоянию 1997 года.

Об этом сегодня на совместной пресс-конференции с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«США и другие члены НАТО пока не настроены адекватно воспринимать три стержневых элемента нашей инициативы. В то же время ими сформулирован ряд идей по вопросам европейской безопасности, которые Россия не против обсуждать. Мы готовы идти по переговорному треку при условии, что все вопросы будут рассматриваться в комплексе, без отрыва от основных российских предложений, реализация которых для нас безусловный приоритет», – сказал Путин.