Путин: Россия увеличила транзит газа через Украину

06.10.2021 16:31 (Мск), Москва, Елена Острякова

Новости Украины

В текущем году «Газпром» на восемь процентов увеличил прокачку природного газа через Украину.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на совещании в Кремле, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы видим всякие спекуляции на тему газотранспортной системы Украины, о поставках через нее. Хотел бы отметить: наши контрактные обязательства 40 миллиардов кубометров в год. И за 9 месяцев текущего года «Газпром» увеличил эту прокачку более, чем на 8%. И можно с уверенностью сказать, что мы превысим свои контрактные обязательства по поставкам газа через территорию Украины», – подчеркнул президент.

Увеличивать эти объемы для «Газпрома» экономически невыгодно, а также вредно для окружающей среды, считает глава России.

«Прокачка по новым системам значительно дешевле – примерно на 3 миллиарда долларов в год. Кроме того, для тех, кто думает о сохранении окружающей среды, а не использует это как элемент политической борьбы, хотел бы напомнить, что поставка по новым газотранспортным системам, которые введены и вводятся сейчас, в 5,6 раза уменьшает количество выбросов в атмосферу за счет того, что там новое оборудование, больший объем и лучшее качество, за счет которого можно прокачивать газ с большим давлением», – сказал Путин.