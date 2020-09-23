Путин: Россия увеличивает расходы не за счет продажи углеводоров

23.09.2020, Москва, Елена Острякова

Доходы России в связи с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, снизились более, чем на 11%, а расходы возросли на 23%.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня на встрече с Советом федерации, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Напомню, что в период эпидемии с её сложнейшими экономическими последствиями в мире, да и у нас в стране, а также несмотря на резкое падение цен на нефть, вообще на энергоносители, основной источник бюджетных поступлений в нашей стране, мы смогли существенно нарастить государственные расходы, поддержать граждан и экономику, сделали это благодаря низкому уровню государственного долга и ранее накопленным финансовым резервам», – сказал Путин.

По его словам у российской экономики уже нет критической зависимости от колебаний нефтяных котировок.

«Я сказал, что это основной источник поступления от углеводородов, но критической зависимости, конечно, уже нет от колебаний на глобальных рынках. Приведу конкретные цифры. Если в 2011 году доходы от углеводородов составляли половину всех доходов бюджета, то в 2021 году их доля снизится до одной трети. Соответственно, доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет почти до 70 процентов. На такой уровень устойчивости бюджетной системы мы выходим впервые в современной истории России», – резюмировал президент РФ.