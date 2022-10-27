Путин: Россия выстояла – и этот пример заразителен

27.10.2022  22:10 (Мск), Москва
Елена Острякова.  
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Дзен, Запад, Конфликт, Кризис, Общество, Политика, Россия, Санкции, Экономика


Пик трудностей, связанных с антироссийскими санкциями, пройден.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил сегодня, выступая на Валдайском форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Пик трудностей, связанных с антироссийскими санкциями, пройден. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил...

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«Российская экономика, в целом, адаптировалась к новым условиям. Еще многое нужно сделать, чтобы новые цепочки поставок по импорту, по экспорту создать, понизить издержки, связанные с этим. В целом, пик сложностей пройден. Российская экономика адаптирована. Дальше будем развиваться на более устойчивой, суверенной платформе», – сказал Путин.

Он уверен, что у России гораздо больше друзей в мире, чем кажется.

«Когда мы боремся за свои интересы и делаем это открыто, честно, прямо скажем – так мужественно, сам по себе этот факт, сам по себе это пример является чрезвычайно заразительным и привлекательным для миллиардов людей на планете. Вы посмотрите, во многих странах Африки, в некоторых странах – российские флаги, сейчас. В Латинской Америке то же самое происходит, в Азии. У нас очень много друзей. И нам ничего не нужно никому навязывать», – отметил Путин.

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