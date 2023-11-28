Путин: Русский народ насильственно разделён на три части
Русский народ насильственно искусственно разделён на три части, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе.
«Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны. Распада СССР в 1991. Казалось бы, столько лет прошло. Но живущие сейчас люди – всех национальностей – даже родившиеся в XXI веке – даже спустя десятилетия расплачиваются за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти. За политику насильственного искусственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев», – сказал глава государства.
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