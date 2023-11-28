Путин: Русский народ насильственно разделён на три части

Михаил Рябов.  
28.11.2023 16:53
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, Украина


Русский народ насильственно искусственно разделён на три части, заявил президент России Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе.

«Нужно помнить уроки революции 1917 года и последовавшей затем Гражданской войны. Распада СССР в 1991. Казалось бы, столько лет прошло. Но живущие сейчас люди – всех национальностей – даже родившиеся в XXI веке – даже спустя десятилетия расплачиваются за потакание сепаратистским иллюзиям и амбициям, за слабость центральной власти. За политику насильственного искусственного разделения большой русской нации, триединого народа – русских, белорусов и украинцев», – сказал глава государства.

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Русский народ насильственно искусственно разделён на три части, заявил президент России Владимир Путин на...


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