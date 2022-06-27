Путин с Лукашенко сыграли на нервах Запада и аккуратно подняли ставки

Новости Украины

Состоявшийся на этой неделе визит Лукашенко в Россию определенно был явлением незаурядным. Но еще более незаурядной была реакция на него со стороны некоторых соседей Белоруссии.

Сначала о самом визите. Белорусскому президенту уже случалось гостить у российского коллеги по три дня подряд, но при этом он, как правило, находился в резиденции в Сочи и ни разу переговоры не продолжались все три дня.

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В этот раз мы наблюдали два дня неформального общения, поездку из Завидово в Санкт-Петербург, посещение строящегося порта и встречи сразу с двумя губернаторами – Санкт-Петербурга и Ленинградской области, последний из которых даже приехал проводить Александра Григорьевича к трапу самолета.

Причем, пресс-службы обоих президентов делали акцент на важности этих переговоров.

Разумеется, мы увидели только самую верхушку айсберга. Из трехдневной программы – только кадры протокольной съемки и короткую стенограмму, размещенную на сайте Кремля. Многие обратили внимание, в первую очередь, на военную повестку – поставки в Белоруссию «Искандеров», модернизацию белорусского авиапарка. Особенно некоторых напугали слова Лукашенко про полеты самолетов, способных нести ядерное оружие на борту. Кто-то даже поспешил заявить о восстановлении ядерного статуса Белоруссии.

На самом деле, ничего принципиально нового в этих заявлениях белорусского президента нет. Поставки «Искандеров» уже давно согласованы, о чем было сказано официально. То, что они способны снаряжаться ядерными боеприпасами не означают, что они будут ими снаряжаться. Что касается самолетов – то Путин прямым текстом ответил, что зеркально отвечать на полеты натовских бомбардировщиков сейчас нет необходимости.

Таким образом, Путин с Лукашенко в очередной раз сыграли на нервах западных оппонентов и приподняли ставки. Но аккуратно, без чрезвычайщины.

Несомненно, военная тематика была одной из основных (хотя, вероятно, не основной) на саммите. Но основная часть достигнутых в этой части договоренностей, конечно, имеет гриф «Совершенно секретно». О некоторых из них можно судить по резко усилившейся утром 26 июня активности российских ВКС с белорусского направления.

Также могли обсуждаться заказы для белорусского военпрома, поставки боеприпасов с белорусских складов и многое другое. Однако о прямом участии белорусской армии в военных действиях на Украине речи не шло.

Меня больше всего заинтриговали не разговоры о военном сотрудничестве, а слова Путина о том, что в деле строительства Союзного государства все вопросы профильными ведомствами уже согласованы и дело только в реализации.

В принципе, сейчас для этого самое время. Белорусская экономика и раньше критически зависела от упрощенного доступа на российский рынок, сейчас же она просто нежизнеспособна без этого.

Да и перспективы самого Александра Григорьевича, пойди он на разрыв с Россией, крайне мрачные. Впрочем, никаких подробностей об интеграционных планах Путин не рассказал. Но не о них ли он говорил в Кремле, куда приехал поздно вечером после встречи с белорусским коллегой?

Теперь о реакции. Несмотря на то, что сами президенты ни слова не сказали об участии белорусской стороны в конфликте, а к воинственным спичам Лукашенко пора бы уже и привыкнуть, на Украине после визита Лукашенко к Путину началась настоящая истерика.

Сначала Арестович заявил, что бойцы ВСУ будут убивать белорусских военных с «особой злобой», если белорусская сторона решит участвовать в спецоперации на стороне России, а потом Зеленский выступил с отдельным видеообращением к белорусским гражданам, как гражданским, так и в погонах, которых, по его словам, втягивают в войну и за них «в Кремле все решили».

В общем, в Нэзалэжной очередной массовый психоз и паническая атака.

А что на самом деле? Лукашенко еще 17 июня сказал, что Москва никогда не просила его принять участие в спецоперации по защите Донбасса, в то время как западные страны подталкивают Белоруссию к конфликту. И, знаете, Лукашенко я верю больше, чем Арестовичу, Зеленскому и всей украинской пропаганде вместе взятой. И не я один. Даже американский Институт ведения войны считает вступление Белоруссии в конфликт маловероятным.

Вот несколько причин по которым я считаю открытие второго фронта Белоруссией маловероятным:

1. Слабая армия. Несмотря на заметную милитаризацию последних двух лет, белорусская армия остается небольшой и, если сравнивать с Украиной и Россией, слабофинансируемой. Она насчитывает 45 тысяч военнослужащих и 20 тысяч гражданского персонала.

Есть еще своя тероборона, но на нее в серьезном столкновении особо рассчитывать не приходится. На оборонные расходы в бюджете Белоруссии предусмотрено 1,81 миллиарда белорусских рублей. В долларах это около 700 миллионов по текущему курсу. Для сравнения, оборонный бюджет России – более 3,5 триллиона рублей или более 65 миллиардов долларов. Разница почти в 100 раз.

Об объемах военных поставок Украине в последнее время говорилось тоже немало – там счет тоже идет на десятки миллиардов. Кроме того, не стоит забывать, что в отличие от российской и украинской, белорусская армия вообще не имеет никакого реального боевого опыта.

Даже если теоретически белорусские войска перейдут границу и, пользуясь тем, что основные силы ВСУ стянуты на Донбасс, захватят часть территории, удержать плацдарм без поддержки России им будет очень затруднительно. А России растягивать и без того растянутую линию фронта еще на тысячи километров интереса нет никакого.

2. Внутриполитические проблемы. Если Россия вступила в конфликт консолидированной, а сама спецоперация вызвала в ней патриотический подъем, то у Лукашенко не все так однозначно. В 2020 году он с трудом подавил попытку мятежа прозападных сил.

Сейчас он смог стабилизировать ситуацию, опираясь на силу и «драконовское» законодательство. Благодаря многочисленным скандалом и откровенно экстремистским призывам оппозиции, ему даже удалось объединить вокруг себя часть общества, но раскол не преодолен и вступление в конфликт резко обострит существующие противоречия.

3. Новые территории. В отличие от России, в Белоруссии непопулярны идеи территориальной экспансии на юг. Белорусы, в большинстве своем, вообще не мыслят категориями «утраченных земель». Будучи людьми, скорее русской идентичности, многие из них поддерживают Россию, но не идеи самим включить часть территории Украины в состав Белоруссии.

К тому же, территории, на которых население десятилетиями находилось под влиянием украинской националистической пропаганды – совсем не то, что нужно Лукашенко, который и без того имеет кучу проблем с внутренними экстремистами.

4. Деньги. А вот это наше. Лукашенко любит не воевать, а торговать. Белорусская экономика сейчас не в лучшем состоянии и подряды на восстановление Мариуполя и других пострадавших от военных действий – именно то, что ему нужно.

Тем не менее, провокации с украинской стороны с целью втянуть Белоруссию в конфликт возможны.

Конечно, самой Украине это невыгодно, но это выгодно тем «центрам принятия решений», которые находятся за пределами этой несчастной страны, и заинтересованы в ослаблении России, для чего выстраивают дугу напряженности вдоль ее границ.