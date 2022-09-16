«Путин с Си обсудили дальнейшую судьбу СВО» – российский политолог

16.09.2022  09:55 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Дзен, Китай, Политика, Россия, Спецоперация


После встречи президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на Олимпиаде в Пекине началась, российская спецоперация на Украине. Сейчас на переговорах двух глав государств в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничеств обсуждалось дальнейшее продвижение СВО.

Об этом в эфире «Комсомольской правды» заявил российский политолог Максим Жаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

После встречи президента РФ Владимира Путина и китайского лидера Си Цзиньпина на Олимпиаде в...

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«Встреча Путина и Си Цзиньпина, которую в западных СМИ рассматривают, как ключевое событие всего этого саммита, оставляя за рамками многословные рассуждения, что ШОС может стать альтернативой и НАТО, и Лиги арабских государств, в перспективе и так далее. Вы что-то ждете от этого или протокольная встреча, которая до окончания ноябрьского съезда КПК всё равно ничем не закончится?» – спросил радиоведущий Сергей Мардан.

«Протокольной она быть не может, потому что последняя по времени встреча двух лидеров была на Олимпиаде. После которой началась российская спецоперация. Поэтому по результатам этой встречи будет понятно, куда СВО дальше пойдёт.

После сильного переговорного давления на Владимира Путина со стороны западных лидеров, как раз позиция Китая в этом плане очень важна, и то, что Путину скажет, поэтому поводу Си Цзиньпинь, будет решающим фактором, который определит, что будет дальше с переговорным треком», – разъяснил Жаров.

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