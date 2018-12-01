02.12.2018, Москва, Михаил Рябов
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
Просмотров:

Путин: С украинскими партнёрами общение не прекращаем

Россия не отказывается от общения с режимом Петра Порошенко, хотя и осознает, что никакие договоренности по достижению мира нынешняя украинская власть не выполняет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки», комментируя слова Порошенко о том, что тот не смог дозвониться российскому лидеру в день инцидента с катерами ВМС Украины возле Керченского пролива.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«У нас контакты на рабочем уровне сохраняются, надеюсь, так и будет. Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Да, действительно, разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение.

Хотя сейчас сложно – не понятно, о чем говорить. Ничего же не выполняется! Вот договорились, год прошел, уже больше, – развести в Станице Луганской противоборствующие стороны. ОБСЕ, по моему, 50 раз проинформировало, что созданы условия для этого развода, сформулированные украинской стороной – чтобы никто не стрелял в течение 7 суток. ОБСЕ 50 раз констатировало, что это произошло. Но украинские партнеры говорят – «вы не слышали, а мы слышали, что кто-то стрелял». Все стоит. Непонятно, о чем договариваться», – рассказал Путин.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Декабрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930
    31  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть