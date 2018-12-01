Путин: С украинскими партнёрами общение не прекращаем

02.12.2018, Москва, Михаил Рябов

Россия не отказывается от общения с режимом Петра Порошенко, хотя и осознает, что никакие договоренности по достижению мира нынешняя украинская власть не выполняет, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Об этом заявил президент Владимир Путин на саммите «Большой двадцатки», комментируя слова Порошенко о том, что тот не смог дозвониться российскому лидеру в день инцидента с катерами ВМС Украины возле Керченского пролива.

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«У нас контакты на рабочем уровне сохраняются, надеюсь, так и будет. Что касается контактов на высшем уровне, то я от них не отказываюсь. Да, действительно, разговор не состоялся, но это не значит, что мы прекращаем всякое общение.

Хотя сейчас сложно – не понятно, о чем говорить. Ничего же не выполняется! Вот договорились, год прошел, уже больше, – развести в Станице Луганской противоборствующие стороны. ОБСЕ, по моему, 50 раз проинформировало, что созданы условия для этого развода, сформулированные украинской стороной – чтобы никто не стрелял в течение 7 суток. ОБСЕ 50 раз констатировало, что это произошло. Но украинские партнеры говорят – «вы не слышали, а мы слышали, что кто-то стрелял». Все стоит. Непонятно, о чем договариваться», – рассказал Путин.