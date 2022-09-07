Путин: Санкции частично снимаются, ситуация меняется в лучшую сторону

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Санкции в отношении России уже частично снимаются. Это касается ее возможностей по экспорту удобрений и продовольствия.

Об этом в рамках Восточного экономического форума заявил президент России Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Путина, при этом ограничения, введенные против России, провоцируют мировой рост цен на продовольствие.

«Формально наши удобрения, с них сняты санкции, так же, как и с продовольствия, но фактически ограничения существуют. Это такая хитро сделанная, сложная ситуация, когда против продуктов напрямую наших санкций нет, но есть ограничения, связанные с логистикой, с фрахтом судов, проводкой денег, со страхованием. Многие из этих элементов ограничения сохраняются, хотя, надо отдать должное усилиям Генерального секретаря ООН и организации в целом – что касается фрахта, многие ограничения тоже снимаются, несмотря на то, что порты, через которые мы осуществляли отгрузки, осуществляем, находятся под санкциями. Тем не менее, этот сегмент выводится из-под них, и суда уже заходят к нам. То есть ситуация меняется в лучшую сторону, но сохраняются определенные ограничения, которые мешают нам работать с точки зрения обеспечения интересов всех потребителей на мировых продовольственных рынках. И это продолжает толкать цены на мировых рынках вверх», – заявил Путин.