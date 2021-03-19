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19.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия
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Путин сделал больно белорусским самостийникам


 

Владимир Путин издал указ об отставке посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева. В опубликованном документе страна-союзник названа «Республикой Белоруссией», хотя ранее Кремль применял форму «Республика Беларусь», на которой настаивают минские самостийники.

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Сама отставка Мезенцева новостью ни для кого не стала. Об этом говорили с начала февраля.

Хотя официально не названо и имя преемника, предполагается, что им будет Евгений Лукьянов, который сейчас возглавляет посольство РФ в Латвии.

Также известно, что Мезенцев станет госсекретарем Союзного государства России и Беларуси вместо Григория Рапоты, у которого срок полномочий подходит к концу.

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