Путин сделал больно белорусским самостийникам
Владимир Путин издал указ об отставке посла РФ в Минске Дмитрия Мезенцева. В опубликованном документе страна-союзник названа «Республикой Белоруссией», хотя ранее Кремль применял форму «Республика Беларусь», на которой настаивают минские самостийники.
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Сама отставка Мезенцева новостью ни для кого не стала. Об этом говорили с начала февраля.
Хотя официально не названо и имя преемника, предполагается, что им будет Евгений Лукьянов, который сейчас возглавляет посольство РФ в Латвии.
Также известно, что Мезенцев станет госсекретарем Союзного государства России и Беларуси вместо Григория Рапоты, у которого срок полномочий подходит к концу.
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