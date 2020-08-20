20.08.2020, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Запад, Конфликт, Кризис, майдан, Общество, Политика, Провокации, Россия, Сюжет дня
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Путин шестью телефонными звонками закончил революцию в Белоруссии


Президент РФ Владимир Путин второй раз на этой неделе созвонился с председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом сообщает сайт Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В соответствии с договорённостью Шарль Мишель информировал об итогах прошедшего 19 августа внеочередного саммита Европейского союза, посвящённого событиям в Белоруссии.

С российской стороны акцентирована контрпродуктивность оказания какого-либо давления на руководство суверенного Белорусского государства и вмешательства извне в происходящие там внутренние процессы. Подтверждено, что скорейшая нормализация ситуации в Белоруссии отвечает интересам как России, так и Евросоюза», – говорится в сообщении.

Российский журналист посчитал это свидетельством того, что «революция в Белоруссии закончилась».

«После четырех (!) разговоров с Путиным Лукашенко в целом залатал дыры и выстроил все линии обороны внутри страны. А снаружи Путин дважды (!), в среду и в четверг, поговорил с главой Европейского совета Шарлем Мишелем…


Александр Лукашенко – президент Белоруссии, хотя и на неопределенный срок. Можно расходиться», – написал Смирнов в своем телеграм-канале.

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