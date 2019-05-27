27.05.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Путин щелкнул Зеленского по носу

Решение президента Российской Федерации Владимира Путина о выдаче паспортов РФ жителям республик Донбасса – это «щелчок» по носу новому главе украинского государства Владимиру Зеленскому.

Об этом во время встречи с читателями в МХАТ заявил советник погибшего лидера Донбасса Александра Захарченко, писатель Захар Прилепин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Зеленский выбрался президентом, еще не было инаугурации, а он рассказывал о том, что он вернет Донбасс, стал какие-то делать радикальные заявления, и ему щелкнули по носу, сказали: «Вот тебе паспортизация всего ДНР и ЛНР – давай, возвращай теперь их».

Мне показалось это остроумным, что у некоторых людей в российской власти есть такое циничное немного чувство юмора», – заявил Прилепин.

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