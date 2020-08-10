10.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Китай, Политика, Польша, Россия, Сюжет дня
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Путин, Си и Токаев поддержали Лукашенко. Польша требует крови


Президент России Владимир Путин поздравил действующего белорусского коллегу Александра Лукашенко с очередной победой на выборах президента республики.

Об этом сообщила пресс-служба Кремля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В направленной Лукашенко телеграмме Путин отметил, что рассчитывает на дальнейшее развитие взаимовыгодных российско-белорусских отношений, углубление сотрудничества в рамках Союзного государства, наращивание интеграционных процессов по линии Евразийского экономического союза и СНГ, а также военно-политических связей в ОДКБ.

«Это, несомненно, отвечает коренным интересам братских народов России и Беларуси», — подчеркнул президент РФ.

По данным белорусского ЦИК, Александр Лукашенко набрал более 81 процента голосов избирателей, его ближайший конкурент от оппозиции Светлана Тихановская собрала 9,9%, а против всех высказались чуть более 6% избирателей.


Интересно, что первым иностранным лидером, поздравившим Лукашенко стал китайский лидер Си Цзиньпин.

Еще одним главой государства, отправившим приветствие в адрес президента Белоруссии стал его коллега, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Западные лидеры же не спешат с поздравлениями. Напротив, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал провести чрезвычайный саммит Евросоюза в связи с протестами в Белоруссии и призвал поддержать местных майданщиков.

«Мы должны солидарно поддержать белорусов в их стремлении к свободе. Отсюда и инициатива главы польского правительства склонить к этому вопросу Европейский Совет», – говорится в его письме.

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