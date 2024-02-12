Путин сказал Карлсону важную деталь по переговорам – Бортник

Анатолий Лапин.  
12.02.2024 12:37
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


В интервью президента России Владимиру Путину американскому журналисту Такеру Карлсону прозвучали несколько фраз, которые дают понять, что переговоры по Украине уже идут.

Об этом в эфире интернет-блога Apasov заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В интервью президента России Владимиру Путину американскому журналисту Такеру Карлсону прозвучали несколько фраз, которые...

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По словам Бортника, при этом, Карлсон не стал развивать эту тему дальше, сконцентрировавшись на своих вопросах.

«Там было очень много недомолвок по переговорам. Там была недомолвка, которая фактически показала, что какие-то переговоры уже идут. Был момент разговора, когда он говорил: «Мы готовы договариваться, да и в принципе уже, как бы…».

И тут пауза такая, недомолвка, что какие-то переговоры идут, на каком-то уровне консультации точно идут. Почему-то Карлсон за нее не уцепился, он был слишком сконцентрирован на своих записках, на раздумье о том, какой следующий вопрос еще можно поставить за это время. И он не уцепился за это, а там оно звучало прямым фактически текстом», – заявил Бортник.

Стоит заметить, что Путин мог иметь совершено иное – например, то, что в Стамбуле уже фактически был готов мирный договор, от подписание которого потом отказался киевский режим.

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