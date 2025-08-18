«Путин – схитрил, Трамп – сглупил» – немецкий профессор препарировал переговоры на Аляске

18.08.2025 16:40
Президент США Дональд Трамп выступал на саммите на Аляске с плохой переговорной позиции.

Об этом специалист по теории игр, профессор Кристиан Рик заявил в своем видеоблоге, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Большая проблема в том, что он вбил в голову Европе, что он гарантирует, что переговоры не провалятся, – и не подготовил альтернативы. Поэтому Запад оказался в слабой позиции. Я думаю, дело в том, что он думал, что можно как-то легко и быстро положить конец этой войне.

Путин поступил наоборот. Он позаботился о том, чтобы его требования были высокими. Это означает, что если переговоры провалятся, Путин может просто расслабиться и сказать: я ничего не потерял, я буду продолжать то, что делал до сих пор. У него маленькие, но успехи на войне. Время работает на него довольно сильно», – рассуждал Рик.

Он прогнозирует, что Трамп может продемонстрировать «эндшпильное поведение», то есть готовность согласиться на то, что он раньше отвергал.

«Дело в том, что Трамп поставил себя в глупую ситуацию, когда он сказал, что это должно быстро закончиться. Сроки менялись, но он все время говорил, что все быстро закончится. И он несет за это ответственность.

Российская же сторона поступила очень умно, сказав: нам все равно, все это может продолжаться еще несколько лет. И Россия будет соответствующим образом подготовлена к этому. Вы понимаете, что у вас есть ассиметричное временное давление в этой ситуации. И это ставит Америку в более слабое положение», – заключил Рик.

