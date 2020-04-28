Путин слил Украину в «информационный унитаз» – экс-депутат БПП

28.04.2020, Киев, Вадим Москаленко

Информационная кампания по дискредитации бывшего президента Украины Петра Порошенко и его команды якобы была планом лидера РФ Владимира Путина по уничтожению украинской государственности.

Об этом в эфире канала «Я-UA ТВ» заявил экс-депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко» Олег Барна, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Эта дискредитация нашего, восьмого созыва парламента, который, кстати, как бы его ни критиковали, в большинстве своём было проукраинским, – было продиктовано с Кремля. Это был сценарий институционального уничтожения нашей страны – то есть, вызвать в обществе недоверие к государственным институциям – к институту президента Порошенко, к Верховной раде, к Кабмину», – рассуждает порохобот.

По мнению бывшего парламентария, никакого негатива по отношению к предыдущей киевской власти найти якобы не удалось, поэтому «российская пропаганда» запускала фейки.

«Но они (в Кремле – прим. ред.) не имели ничего про политическую деятельность, и начали просто клеветать, запускать фейки. Было нечего показать, и показывали, что депутат ест, с кем ходит, и куда бегает в туалет. Вот это был информационный мусор, я бы даже назвал это информационным унитазом», – лихо завернул Барна.