Путин словами о евреях и Зеленском впечатлил участников экономического форума

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Президент Украины Владимир Зеленский является позором еврейского народа.

Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме, заявил президент РФ Владимир Путин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня много друзей евреев с детства. Они говорят: Зеленский не еврей. Это позор еврейского народа», – сказал Путин.

Зал встретил это заявление аплодисментами.

«Это не шутка, не ирония. Ведь не пьедестал в качестве героев Украины возведены неонацисты, последыши Гитлера», – сказал Путин.

Он напомнил, что 1,5 млн евреев были убиты в ходе Холокоста на Украине руками бандеровцев.

«Мы говорим-говорим о том, что Бандера антисемит и нацист, но этого никто не хочет слышать в силу того, что Зеленский человек с еврейской кровью. Но он своими действиями прикрывает этих уродов-неонацистов», – сказал Путин.

Он напомнил, что от действий бендеровцв пострадали и поляки, и они помнят об этом «на бытовом уровне».

«Поляки ладно, они преследуют свои цели. Они спят и видят вернуть Западную Украину. И судя по всему, к этому идут постепенно», – отметил Путин.

Политолог Павел Данилин считает, что упоминание о бандеровцах было адресовано Израилю (вероятно, на фоне появившихся публикаций о том, что еврейское государство начало продажи бронетехники неким европейским странам, что расценивается как «прокладка» для поставок ВСУ).

«А Израилю и израильтянам на это плевать, похоже», – констатирует Данилин.

С ним соглашается политолог Евгений Минченко:

«Тут есть одна проблема – Зеленский не исключение. Факт массовой поддержки его курса со стороны украинской еврейской общины вряд ли вызывает сомнения. Неслучайно ещё при Ющенко было придумано самоназвание «жидобандеровцы». Если посмотреть на позицию Израиля по конфликту, она тоже скорее в пользу Украины».

Политолог Марат Баширов отмечает, что резкое политическое выступление Путина стало неожиданностью для присутствующих.

«Врезал – так врезал… Посмотрите на лица участников ПМЭФ. Глубокое впечатление… Это правда, Зеленский просто продал то, что нельзя продавать – свой народ, свою веру, свою историю. Продал очень дорого, но это только подчеркивает степень позора. Его потомкам сотни лет предстоит это отмаливать».

«Путин главный рок-н-ролльщик мировой политики. Даже в чём-то панк. Европа, наконец-то, может подождать, пока русский царь удит рыбу на Питерском экономическом форуме», – иронизирует обозреватель Антон Коробков-Землянский.