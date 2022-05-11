Путин слушает вас: украинские пропагандисты выпустили рекомендации от прослушки телефонов россиянами

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Новости Украины

Россия может прослушивать мобильные телефоны украинцев через доступ к сотовому оборудованию на контролируемой ВС РФ территории Украины. Об этом сообщили пропагандисты из финансируемого американцами киевского «Центра Противодействия дезинформации»

Украинские пропагандисты утверждают, что Путин «слушает» патриотов через «параллельную» переадресацию, при которой вызов может идти одновременно на два номера – непосредственного абонента и чужого номера.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Чтобы обезопасить себя и близких от таких действий, необходимо с помощью сервисных кодов проверить наличие переадресации вызова на вашем номере. Указанные сервисные коды универсальны и подходят для всех телефонов: *#21# вызов – проверка информации о включенной переадресации.

*#43# вызов – статус ожидания вызова.

*#62# вызов – проверка переадресации на другой номер.

*#33# вызов – отображает статус блокировки исходящих сервисов: звонков, SMS и данных.

##002# вызов – удаление всех переадресаций вызова. Для конфиденциальных разговоров рекомендуем пользоваться мессенджерами с защищенным шифрованием», – отметили в «Центре Противодействия дезинформации».