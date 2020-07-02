02.07.2020, Москва, Михаил Рябов
 
Оппозиция, Политика, Россия, Сюжет дня
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Путин снова победил: Либералы не смогли сорвать голосование по Конституции


Принятие поправок к Конституции поддержали почти 78% граждан России, участвовавших в референдуме, против — около 21%. Такие данные обнародовал ЦИК после обработки 85% протоколов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Результаты голосования – это разгром той публики, которая всегда готова отстаивать чьи угодно интересы, кроме интересов своей страны. У коллаборационистов сегодня траур», – отмечает телеведущий Роман Бабаян.

«Путин снова победил!» – прокомментировал политолог Алексей Мартынов.

Либералы сегодня провели немногочисленные акции протеста против референдума в Москве и Санкт-Петербурге. Некоторых участников задержала полиция.


Интересно, что на пикеты вышли и представители диаспоры в США.

Бежавший на Запад олигарх Михаил Ходорковский спонсировал экзит-полл, результаты которого, якобы, свидетельствуют о том, что в Петербурге и Москве большинство респондентов выступили против поправок. Наверняка в дальнейшем это будет использоваться для обвинения властей в фальсификациях.

Единственным утешением для противников Конституции Путина стали предварительные итоги голосования в Ненецком автономном округе, где проживает примерно 42 тысяч человек. Там после обработки 90% бюллетеней выяснилось, что более 50% участников плебисцита поправки не поддержали, а «за» выступило только около 45%.

 

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