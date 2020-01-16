16.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Вооруженные силы, Запад, Крым, Общество, Политика, Россия, Украина
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Путин собирается навсегда переехать в Крым – Чубаров

В случае возникновения внутренней нестабильности в России, президент страны Владимир Путин может использовать Крым как оплот стабильной и безопасной для себя территории.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил главарь запрещенного в РФ Меджлиса Рефат Чубаров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам Чубарова, для этого Крым сознательно превращается в мощную военную базу.

«Если серьезно подумать, если будут очень большие катаклизмы, связанные с внутренним положением в России и внешним воздействием на Россию, куда ему бежать? Там, на Дальнем Востоке китайцы все будут контролировать, это невозможно.

В европейской части у него будут очень многие проблемы с теми городами, которые сейчас еле выживают, с населением этих городов.

Если допустить, что возможна такая ситуация, что где-то ему придется отсиживаться и пытаться договариваться о спасении своей жизни, то возможно, Крым и подходит.

Но в любом случае очевидно одно – то, что он сознательно Крым превращает в военный плацдарм, откуда он и дальше все усиленнее будет махать дубинкой в отношении стран НАТО, в отношении Европы», – бредит экстремист.

Отметим, по мнению подавляющего большинства экспертов, после конституционного маневра, представленного в послании к Федеральному собранию РФ, Путину удастся обеспечить безопасный транзит власти в России.

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