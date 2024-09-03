Путин собирается вытереть ноги о Римский устав и МУС

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После визита президента России Владимира Путину в Монголию будет создан прецедент, позволяющий другим странам игнорировать решения Международного уголовного суда. Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Путин летит в Монголию, и там есть определенный нюанс. Монголия ратифицировала Римский статут, а значит местные власти должны Путина арестовать. 3 сентября запланирован визит, он будет принимать участие в военном параде. Но раз он туда летит, значит ему ничего не угрожает. Получается Международный уголовный суд будет как-то выглядеть не очень?» – спросил ведущий.

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«Он туда и летит вытирать ноги о Римский устав, который Монголия расстелет у него под ногами. Очевидно, его задерживать не будут. Это небольшая страна, с двух сторон полностью изолировано Китаем и Россией, у нее нет возможности выполнить это решение», – сказал Бортник.

«Создаётся прецедент, когда можно игнорировать решение Международного уголовного суда. Это одна из причин этого визита. И другие фигуранты могут игнорировать. Кто читал устав Международного уголовного суда, то я хочу напомнить, что там есть много исключений. В том числе возможность не выполнять решение МУС, если оно вредит национальным интересам стран, и все такое. Там есть много исключений, на которые, скорее всего, в правовом режиме и будет, наверное, опиратся сама Монголия. Формально поездка Путина имеет другие цели, экономические, торговые, все остальное, политические. Кроме того, напомню, что через Монголию должна пройти «Сила Сибири-2», – добавил политолог.