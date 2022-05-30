Путин согласился оставить Сербии низкую цену на газ. Вучич обещает не поддаваться давлению Запада

30.05.2022  01:51 (Мск), Белград
Ксения Голуб.  
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Балканы, Дзен, Политика, Россия, Сербия, Энергетика


Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным о сохранении выгодных условий поставок газа из России.  Телефонные переговоры лидеров двух стран прошли 29 мая.

«Мы с Путиным очень хорошо поговорили. Мы говорили по  нескольким разным темам. Самое главное для нас – это наши двусторонние отношения, и мы затронули несколько вопросов. Самым важным из них для нас является истечение срока действия газового соглашения по окончании десятилетнего срока, дата окончания его будет уже 31 мая. Что я могу сказать, так это то, что мы договорились об основных элементах, которые очень благоприятны для Сербии», — сказал Вучич.

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным о...

В свою очередь пресс-служба Кремля комментирует переговоры так:

«Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем: ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово. Подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнёрства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран», – говорится в сообщении пресс-службы Путина.

Вучич уже по просьбе журналистов прокомментировал возможность усиления давления США и ЕС на Сербию после переговоров с Путиным. Как известно, Запад крайне раздражен отказом Белграда от антироссийских санкций и склоняет сербов к такому шагу.

«Нелегко сказать, как долго мы сможем продержаться, проводя независимую, суверенную политику, но 90 дней назад это было непросто, и нам удалось в течение 90 дней сохранять ту же позицию, что и в первый день конфликта в Украине», – сказал Вучич.

Он также добавил, что еще одной точкой давления на Сербию является признание «независимости» захваченного сепаратистами Косово. Запад планирует представить этот пример как «Sui generis» — уникальность правовой конструкции с целью укрепить свои позиции в споре с Россией относительно кризиса на Украине.

Во вторник Вучич должен выступить в парламенте с речью при принятии президентской присяги после переизбрания на состоявшихся весной выборах. В понедельник ему предстоят переговоры с еврочиновниками.

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