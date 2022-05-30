Путин согласился оставить Сербии низкую цену на газ. Вучич обещает не поддаваться давлению Запада

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что договорился с главой российского государства Владимиром Путиным о сохранении выгодных условий поставок газа из России. Телефонные переговоры лидеров двух стран прошли 29 мая.

«Мы с Путиным очень хорошо поговорили. Мы говорили по нескольким разным темам. Самое главное для нас – это наши двусторонние отношения, и мы затронули несколько вопросов. Самым важным из них для нас является истечение срока действия газового соглашения по окончании десятилетнего срока, дата окончания его будет уже 31 мая. Что я могу сказать, так это то, что мы договорились об основных элементах, которые очень благоприятны для Сербии», — сказал Вучич.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

В свою очередь пресс-служба Кремля комментирует переговоры так:

«Продолжен обмен мнениями по ряду международных тем: ситуации на Украине и развитию событий вокруг Косово. Подтверждён обоюдный настрой на последовательное укрепление стратегического партнёрства между Россией и Сербией на основе традиционно тесных связей народов двух стран», – говорится в сообщении пресс-службы Путина.

Вучич уже по просьбе журналистов прокомментировал возможность усиления давления США и ЕС на Сербию после переговоров с Путиным. Как известно, Запад крайне раздражен отказом Белграда от антироссийских санкций и склоняет сербов к такому шагу.

«Нелегко сказать, как долго мы сможем продержаться, проводя независимую, суверенную политику, но 90 дней назад это было непросто, и нам удалось в течение 90 дней сохранять ту же позицию, что и в первый день конфликта в Украине», – сказал Вучич.

Он также добавил, что еще одной точкой давления на Сербию является признание «независимости» захваченного сепаратистами Косово. Запад планирует представить этот пример как «Sui generis» — уникальность правовой конструкции с целью укрепить свои позиции в споре с Россией относительно кризиса на Украине.

Во вторник Вучич должен выступить в парламенте с речью при принятии президентской присяги после переизбрания на состоявшихся весной выборах. В понедельник ему предстоят переговоры с еврочиновниками.